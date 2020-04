Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Ultimo domicilio conosciuto”

Brano dedicato a Punto Radio, che infatti inizia con il radiogiornale dell’annuncio della disattivazione dei ponti radio messa in atto a tentare di salvaguardare il monopolio RAI dell’etere dall’avanzata imperiosa delle radio libere.

Sotto un certo aspetto, “Ultimo domicilio conosciuto” è una rievocazione coralstrumentale della bellezza della musica vissuta sino in fondo, dentro una radio che agisce sul territorio con vere e coraggiose radiostar. Contemporaneamente contiene una chiara, sebbene velata, denuncia di come alla chiusura delle radio libere abbia fatto seguito una degenerazione della proposta artistica per le masse, sempre più omologata, banalizzante, confezionata nel pop più patinato. Proposta giunta sino ai nuovi DJ, che Vasco non ama, radiostar di plastica già allora al soldo dell’industria.

Obiettivamente non è facile cogliere tutto ciò dal brano, che pare una parentesi semidance poco più che strumentale fra due pezzi peraltro più lievi rispetto agli altri dell’LP. Il senso si ricava dal testo uscito sul settimanale “Boy Music”: “Radio, cinema, delinquenza, non se ne può più? O non se ne può più far senza?”, abbinandolo all’esplicito frammento di radiogiornale che introduce il pezzo. “Se ci chiudono le radio libere, dove andiamo?” è quanto vuol dire un Vasco per l’ultima volta più cantautore che rocker.

Vasco, che su “Boy Music” scrive anche di cinema, prende il titolo per la canzone dall’omonimo film poliziesco di José Giovanni del 1969. Lo fa solo perché lo trova stuzzicante: non esiste un nesso logico con il contenuto.

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

Qui la copertina del libro