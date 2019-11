Concerti, Script: due date a luglio

Due date in Italia per gli Script: lo staff del terzetto irlandese ha fatto sapere che la band andrà in scena alle nostre latitudini la prossima estate, con una data il 9 luglio al Pistoia Blues Festival – dove gli Script si esibiranno in Piazza Duomo – e una il giorno successivo, 10 luglio, al Milano Summer Festival che si terrà all’Ippodromo SNAI – San Siro del capoluogo lombardo.

A portare in Italia la band di Danny O'Donoghue e soci è il tour a supporto dell’ultimo capitolo discografico degli Script, "Sunsets & Full Moons", uscito lo scorso 8 novembre e capitanato dal singolo “The Last Time”, ideale seguito del precedente “Freedom Child”.

I biglietti per i due concerti, che saranno aperti da Becky Hill, saranno disponibili per l’acquisto su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 11.00 di martedì 3 dicembre.