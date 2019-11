U2: entro la fine dell'anno quattro canzoni remixate da musicisti indiani

Non solo "Ahimsa", il nuovo singolo appena uscito. Gli U2 hanno intenzione di fare nuove sorprese ai loro fan, per chiudere questo 2019: entro la fine dell'anno, infatti, usciranno altre quattro canzoni di Bono e soci, remixate da musicisti indiani. Attenzione, però: non si tratta di inediti come "Ahimsa", che ha rotto il silenzio discografico del gruppo, fermo a "Songs of experience" del 2017, ma di quattro brani scelti dal catalogo degli U2, per l'occasione rivisitate.

"Ahimsa" (significa "non violenza") è frutto della collaborazione degli U2 con il musicista indiano A.R. Rahman e anticipa il primo concerto in india della band di "With or without you", che il prossimo 15 dicembre si esibirà a Mumbai con il "The Joshua Tree tour". A proposito della collaborazione, il musicista dice:

"Ahimsa richiede coraggio e forza. Una qualità impermeabile alle armi o al potere. È una missione per guarire il mondo in cui viviamo e la collaborazione con gli U2, grazie alla loro storia, arriva in un momento perfetto per far rivivere questo movimento".

Questo, invece, il commento di The Edge:

"È stata una gioia assoluta lavorare con A.R. Rahaman, una superstar e un talento imponente e generoso. Siamo tutti particolarmente entusiasti di visitare la sua terra natale tra poche settimane. L'India è stata nella nostra lista dei desideri per molto tempo. I principi dell'ahimsa o della non violenza, che da sempre ci rappresentano, sono stati un pilastro importante da quando ci siamo incontrati per suonare insieme. Non vediamo l'ora di vivere in prima persona la cultura dell'India, un luogo che unisce tutt'insieme il moderno e l'antico".

E, per chiudere, quello del frontman del gruppo: