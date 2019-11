Tha Supreme: parte il ‘Tha Supreme 23 6451 Virtual Experience’

Sabato 23 novembre parte, da Milano, il ‘Tha Supreme 23 6451 Virtual Experience’, iniziativa legata alla pubblicazione dell’album d’esordio del rapper romano Davide Mattei “23 6451” (leggi qui la nostra recensione). A seguire il calendario degli incontri:

Sabato 23/11 MONDADORI MEGASTORE – MILANO

Piazza Duomo, 1 – 20123 Milano - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (in sala eventi al 3° piano)

Martedì 26/11 SEMM MUSIC STORE & MORE – BOLOGNA

Via Guglielmo Oberdan 24f - 40126 Bologna - dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Giovedì 28/11 GALLERIA DEL DISCO – FIRENZE

Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze - dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sabato 30/11 DISCOTECA LAZIALE – ROMA

Via Mamiani 62/A – Roma - dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Venerdì 06/12 MONDADORI MEGASTORE C/O CC IL CENTRO – ARESE (MI)

Via Don N. Fedeli 3 - 20020 Arese (MI) - dalle ore 15.00 alle ore 19.30 (all’interno del negozio Mondadori)

Per partecipare i fan dovranno recarsi nell’arco temporale indicato in negozio, comprare l’album in versione cd o vinile (in alternativa, è possibile portare anche lo scontrino dell’acquisto effettuato nei giorni precedenti), mettersi in coda e fare una foto in realtà aumentata con Tha Supreme.