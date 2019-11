Tones And I ("Dance Monkey"), due concerti in Italia

Tones And I, in testa alle classifiche di vendita in Italia in questi giorni con il singolo "Dance Monkey", contenuto nell'EP di debutto "The kids are coming" (che contiene anche il singolo di debutto "Johnny Run Away"), sarà in Italia nel giugno del 2020 per due concerti, a Verona e a Milano (sotto ai video tutti i dettagli).

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO | TEATRO ROMANO | VERONA

RUMORS FESTIVAL

Rigaste Redentore, 2, 37129 Verona VR

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 22 novembre

GIOVEDÌ 25 GIUGNO | MAGNOLIA | MILANO

UNALTROFESTIVAL 2020

www.unaltrofestival.it

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Novegro-Tregarezzo MI

Biglietti: 30,00 € + diritti di prenotazione

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 22 novembre

I biglietti saranno disponibili già dalle 10.00 di mercoledì 20 novembre per gli iscritti a My Live Nation e a Comcerto Family.

