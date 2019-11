Pink Floyd, ecco ‘Run Like Hell (2019 Remix)’ dal box 'The Later Years'

È ora disponibile un’altra anticipazione del cofanetto “Pink Floyd The Later Years”, la cui uscita è stata posticipata il prossimo 13 dicembre (dal 29 novembre precedentemente annunciato), che in 16 CD mette insieme i lavori dei Pink Floyd successivi al 1987 – qui tutti i dettagli.

Il nuovo video pubblicato sul canale YouTube della band britannica è il remix di “Run Like Hell”, brano firmato da David Gilmour e Roger Waters incluso in “The Wall”, l’undicesimo album in studio dei Pink Floyd pubblicato nel 1979.

Il cofanetto è stato anticipato dalla pubblicazione del remix di "One Slip”, dal video inedito di “Money” - usato dal gruppo inglese per il tour del 1994 - e da una versione inedita di “High hopes”.