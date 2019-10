Pink Floyd, online il video inedito di 'Money' usato per il tour del 1994. Guarda

Sul canale ufficiale dell'ormai disciolta band di Roger Waters e David Gilmour è stato reso disponibile il video inedito utilizzato dai Pink Floyd nel proprio tour del 1994 - quello intrapreso per promuovere l'album "The Division Bell" - durante l'esecuzione di "Money", il classico del 1973 originariamente incluso in "The Dark Side of the Moon":

La clip sarà inclusa nel box set "The Later Years", cofanetto in uscita il prossimo 29 novembre - composto da 5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD - che raccoglie i tre album in studio "A Momentary Lapse of Reason", "The Division Bell" e "The Endless River", i due album dal vivo "Delicate Sound of Thunder" e "Pulse", versioni remixate di brani già editi e materiale inedito proveniente da session di registrazione per album in studio e altri progetti.