Pink Floyd, ecco ‘One Slip (2019 Remix)’ dal boxset 'The Later Years'

È disponibile all’ascolto dalle 18 di oggi, 25 ottobre, ora italiana, la prima anticipazione del cofanetto “Pink Floyd The Later Years”, in uscita il 29 novembre, che in 16 CD mette insieme i lavori dei Pink Floyd successivi al 1987 – qui tutti i dettagli. Il primo assaggio messo a disposizione dei musicisti britannici è “One Slip”, da “A Momentary Lapse of Reason”, tredicesimo album in studio della formazione e primo disco realizzato senza Roger Waters, che nel 1985 ha preso le distanze dal resto del gruppo. All’interno di “Pink Floyd The Later Years” il concept album è stato proposto per la prima volta in 5.1, in versione remixata e aggiornata. Nello specifico, sono state riviste soprattutto le parti di batteria di Nick Mason, nuovamente registrate, e sono state rivisitate le incisioni di Richard Wright recuperate dagli archivi live.

“One Slip”, quarta traccia del lato A del disco originale, è stata scritta da David Gilmour insieme al chitarrista dei Roxy Music Phil Manzanera, anche co-produttore dell’album firmato da Gilmour “On an Island”. Potete ascoltare la versione remixata “One Slip (2019 Remix)” contenuta in “Pink Floyd The Later Years” qui: