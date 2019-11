Motley Crue, c'è aria di reunion?

Vince Neil e i suoi avevano giurato e spergiurato che il loro non sarebbe stato uno scioglimento come tutti gli altri, con qualche anno nelle retrovie in attesa di tornare alla ribalta con una clamorosa - e ricca - reunion. Allo scopo i Motley Crue avevano addirittura messo nero su bianco, davanti a un notaio, la loro intenzione a non tornare più attivi come gruppo, siglando ufficialmente un contratto che gli avrebbe impedito di tornare a esibirsi pubblicamente dopo il termine del loro "Final Tour".

Poi, però, è arrivato il biopic "The Dirt", che pur non bissando il successo planetario di "Bohemian Rhapsody" ha fatto conoscere al catalogo della veterana band californiana un vero e proprio boom di vendite. Il mese scorso, poi, il sito Radar Online sganciò la bomba: Live Nation, il colosso del live promoting americano, avrebbe offerto alla formazione di "Girls Girls Girls" un contratto da 150 milioni di dollari per un reunion tour, a patto - però - che il frontman perdesse un una ventina di chili e desse un taglio alle dipendenze.

Il diretto interessato smentì sdegnosamente, sostenendo di non essere più entrato in contatto con i suoi (ex?) compagni di gruppo dalla prima di "The Dirt", invitando i fan a non credere a questi "cosidetti siti di gossip". L'argomento reunion per i Motley Crue pareva essere concluso, almeno fino alla scorsa notte, quando l'account Twitter ufficiale del gruppo ha postato questa petizione online:

"Questo è interessante", è la didascalia che accompagna un link che porta a una pagina di Change.org dove si chiede ai Motley Crue di riprendere le attività. L'iniziativa, alle 15 di sabato 16 novembre, non aveva supertato le 10mila sottoscrizioni: decisamente poche, per considerare il segnale rilevante agli occhi dei quattro elementi del gruppo. Ma il fatto che sia stato rilanciato direttamente dallo staff della band - e che, almeno al momento - il battagliero Neil non abbia ancora smentito, ha fatto sospettare diversi osservatori internazionali che qualcosa, nella macchina Motley Crue, possa essersi rimesso in moto. Perché stavolta, a ventilare l'ipotesi, non è stato un "cosidetto sito di gossip"...