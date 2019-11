I Foo Fighters sul nuovo album: ‘È strano, cazzo’

Lo scorso mese di settembre, dal palco del Rock in Rio, i Foo Fighters avevano dato ai fan una bella notizia, dicendo che la settimana successiva al festival sarebbero tornati in studio di registrazione. Da quel momento i Foos hanno pubblicato una gran mole di EP ma, sull’ideale seguito di “Concrete and Gold” non hanno fornito grandi anticipazioni. Chiacchierando, però, con Eric Blair al microfono di Blairing Out With Eric Blair Show, stando alle parole riferite dal britannico New Musical Express, Dave Grohl ha lasciato sfuggire qualche parola, ma poche davvero, sul decimo album in studio della band statunitense. “Lo sentirete. È strano, cazzo”, ha risposto il frontman della band a Blair che gli chiedeva in cosa il nuovo album differisse dal precedente. Ma davanti al tentativo di raccogliere altre informazioni Dave Grohl ha alzato le mani: “Non voglio dire troppo, ma adesso siamo, diciamo, nel mezzo del disco”.

Se per il nuovo album dei Foos bisognerà attendere ancora un po’, l’ultimo progetto solista di uno dei componenti della band, il batterista Taylor Hawkins, ha appena visto la luce. L’addetto ai tamburi della formazione a stelle e strisce ha infatti pubblicato lo scorso 8 novembre il suo “Get the Money”. All’interno del disco non sono mancati i contributi di compagni di band come Grohl e Pat Smear, ma anche di artisti come, tra gli altri, Roger Taylor dei Queen e Perry Farrell.

Negli ultimi mesi i Foo Fighters hanno pubblicato, attingendo ai loro archivi, gli EP "00070725", "Live in Roswell", "01070725" e “02050525”.