X Factor, Gianna Nannini nella quarta puntata - le canzoni assegnate

Questa sera, 14 novembre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda il quarto "live" di X Factor 2019. I concorrenti sono rimasti in 8 dopo la doppia eliminazione della settimana scorsa - Marco Saltari degli Over di Mara Maionchi e Lorenzo Rinaldi, della squadra di Malika - e dopo l'uscita di di Mariam Rouass nella prima puntata e di Enrico, nella seconda serata,

Le ospiti di questa sera sono Gianna Nannini, che venerdì pubblica l'album "La differenza" e Mabel, artista resa popolare dal singolo "Don’t Call Me Up". Mabel è la figlia di Neneh Cherry e sarà in tour in Italia per un’unica data a Milano il 24 febbraio 2020.

Le canzoni scelte dai giudici per i concorrenti: Mara Maionchi ha assegnato "Delicate" di Damien Rice ad Eugenio Campagna e "90 min" di Salmo ad Nicola Cavallaro. Malika Ayane ha assegnato a Davide Rossi "Don't Stop Me Now" dei Queen. Sfera Ebbasta ha assegnato "Papaoutai" di Stromae a Sofia Tornambene e "Highest In The Room" di Travis Scott a Giordana Petralia. Samuel ha assegnato "Snow" dei Red Hot Chili Peppers ai Sierra, "Milf Money" di Fergie ai Booda; i Seawards presentano il loro brano inedito Feel.