X Factor, la seconda puntata: eliminato Enrico

Questa sera, 31 dicembre, è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione di X Factor. La settimana scorsa, con il primo live show si è assistito all’eliminazione di Mariam - concorrente della categoria Under Donne capitanata da Sfera Ebbasta.

Senza grandi colpi di scena, il secondo appuntamento in diretta di X Factor si è concluso con l’eliminazione di Enrico Di Lauro - ventiduenne milanese, in gara scelto da Malika Ayane - che stasera ha cantato “Cieli immensi” di Patty Pravo e “Yesterday” dei Beatles.

Dopo un breve riepilogo con le immagini del primo live show e commenti inediti dei giudici - la serata si è aperta con l’esibizione del primo ospite della serata Lewis Capaldi che, insieme ai concorrenti del talent show, ha eseguito “Someone you loved”. Il cantautore scozzese di origini italiane si è ripresentato sul palco anche dopo la seconda manche, cantando “Hold me while you wait”.

L'inizio della serata è stato introdotto dalla presentazione dei quattro giudici da parte di Alessandro Cattelan, con Mara Maionchi che ha sfoggiato un look da trapper è ha dato seguito alla battuta di Sfera Ebbasta: "Mara Ebbasta!"La prima manche è stata caratterizzata dalle esibizioni dei Booda, di Giordana, di Enrico Di Lauro - l’eliminato di questa seconda puntata - di Nicola Cavallaro, dei Sierra e di Lorenzo Rinaldi. A conclusione, il meno votato è risultato essere Enrico.

I Maneskin - già concorrenti dell’ undicesima edizione di X Factor - sono i secondi artisti guest della serata. Il gruppo romano capitanato da Damiano David si è esibito con il singolo “Le parole lontane” e ha aperto le danze della seconda parte della puntata.

La seconda manche si è aperta con l'esibizione di Sofia Tornambene; è stata poi la volta di Marco Saltari, dei Seawards, di Davide Rossi - che si è esibito con “In alto mare” di Loredana Bertè”, sulla base di “Get lucky” dei Daft Punk - e di Eugenio Campagna. Dal verdetto della seconda parte del live show è risultato Marco il meno votato che, in ballottaggio con Enrico, si è giocato il tutto per tutto cantando “Breaking the girl” dei Red Hot Chili Peppers.