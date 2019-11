Depeche Mode: un contest per aggiudicarsi poster (autografato) e vinili

I prossimi 21 e 22 novembre arriverà al cinema "Spirits in the forest", il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato ai Depeche Mode, che unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino durante il Global Spirits tour del 2017-2018 alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Il film è distribuito da Nexo e le le prevendite dei biglietti sono già attive su e su nexodigital.it.

Su Rockol il contest riservato ai veri fan dei Depeche Mode: chi è già in possesso del biglietto di prevendita per una proiezione del film potrà partecipare al concorso per provare ad aggiudicarsi poster (firmato da Anton Corbijn) e vinili (come nella foto).

Le informazioni su come partecipare al contest saranno pubblicate sul nostro sito nel week end: restate connessi!