Andy Nicholson (ex Arctic Monkeys): "Ho pensato al suicidio"

L'ex bassista degli Arctic Monkeys Andy Nicholson, che aveva fondato la band insieme a Alex Turner, Matt Helders e Jamie Cook nel 2002 per essere poi sostituito da Nick O’Malley nel 2006, ha raccontato al Michael Anthony Show come si sentì dopo la sua cacciata dal gruppo.

Nicholson ha ricordato il momento in cui gli venne detto che era fuori dal gruppo:

“È stato probabilmente uno dei pochi momenti di distruzione dell'anima della mia vita. Ricordo di essere stato in quella stanza e loro dissero (che era stato sostituito) e ricordo di aver pensato, ‘Cerca di essere forte su questo’. Ricordo di aver stretto tutte e tre le mani e di aver detto ‘Buona fortuna’. Ancora oggi non conosco davvero tutte le ragioni di quello che mi è successo e del perché”.

L’ex Arctic Monkeys ha poi detto che i tre anni seguenti sono stati piuttosto oscuri e che ha contemplato anche l’idea del suicidio:

“Sono stato molto vicino a non essere più qui, capisci cosa intendo dire? E poi riuscire a parlare con le persone e superare quel momento... il tempo guarisce tutto. Ricordo di averli visti headliner a Glastonbury (nel 2007) in televisione, ero seduto in casa da solo... solo a guardarli. A piangere mentre li guardavo. Riesci a immaginare come sia?”.