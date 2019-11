Anna Calvi, ascolta l'inedito scritto per la quinta stagione di Peaky Blinders

La cantautrice inglese ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “You’re not God”, uno degli inediti scritti da Anna Calvi per la quinta stagione di Peaky Blinders, la serie televisiva creata da Steven Knight.

"You're not God” fa parte della colonna sonora della serie ambientata a Birmingham, già disponibile su CD e in digitale - la versione in vinile uscirà il prossimo 15 novembre - per cui la cantautrice ha scritto e composto i brani che accompagnano gli episodi disponibili su Netflix dallo scorso 4 ottobre.

Anna Calvi, a cui sono state commissionate anche le musiche per la prossima sesta stagione di Peaky Blinders - il cui tema di apertura, il brano "Red right hand" di Nick Nave è stato recentemente reinterpretato da Snoop Dog - ha pubblicato ad agosto 2018 il suo terzo album, “Hunter” ( qui la recensione) anticipato dal singolo “Dont’ beat the girl out of my boy”.