Snoop Dogg, PJ Harvey, Arctic Monkeys: tutte le 'Red Right Hand' di 'Peaky Blinders'

Il rapper di "Doggystyle" si è cimentato nella rilettura di "Red Right Hand", brano scritto da Nick Cave e originariamente pubblicato nell'album del 1994 "Let Love In", per promuovere la nuova stagione - la sesta - della serie televisiva prodotta dalla BBC "Peaky Blinders": Snoop Dogg ha reinterpretato il brano - scelto come tema di apertura del programma - come già fatto in passato da altri artisti, tra i quali spiccano i nome di PJ Harvey e Arctic Monkeys.

Creato da Steven Knight e andato in onda per la prima volta nel settembre del 2013, "Peaky Blinders" racconta la saga degli Shelby, famiglia dedita al crimine nella Birmingham appena uscita dal primo conflitto mondiale.

"Red Right Hand" di Nick Cave è stata utilizzata come tema di apertura fin dalla prima stagione. La canzone, il cui titolo fu ispirato a Cave dal poema di John Milton "Paradiso perduto", è una delle murder ballad più amate non solo dai fan dell'artista australiano - tanto da essere uno dei brani più frequentemente eseguiti dal vivo dal leader dei Bad Seeds - ma anche da registi e videomaker: il brano è già stato utilizzato per le colonne sonore di, tra gli altri, "X Files" (nel 1994, nell'episodio della sesta stagione "Ascension"), "Scream" (nei primi tre capitoli della saga) ed "Hellboy", ma - in quest'ultimo - in una versione registrata da Pete Yorn.