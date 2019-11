Da Patti Smith ai Red Hot Chili Peppers: il mondo rock di Marianne Mirage

Marianne Mirage è una tipa tosta. Oltre l'anima black e soul delle sue canzoni si nasconde una ragazza davvero rock'n'roll, come quella che interpreta nel videoclip del singolo "L'amore è finito", un vero e proprio cortometraggio che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album "Vite private", con Marco Giallini nei panni del co-protagonista. E lo confermano anche i suoi ascolti: da Patti Smith ai Red Hot Chili Peppers, passando per Nick Cave. Abbiamo fatto un giro con la cantautrice romagnola tra gli scaffali della Discoteca Laziale di Roma, storico negozio di dischi della Capitale, e ci siamo fatti trasportare nel suo mondo rock. Guarda il video:

"Vite private" arriva a tre anni di distanza dall'album d'esordio di Marianne Mirage, "Quelli come me", uscito nel 2016 e seguito l'anno successivo dall'Ep "Le canzoni fanno male", intitolato come la canzone che la cantautrice presentò in gara al Festival di Sanremo - tra le "nuove proposte" - scritta insieme a Kaballà e a Francesco Bianconi. I due sono tornati a scrivere insieme a Marianne Mirage anche per il nuovo album, firmando "Atlante" e "Un altro diavolo".

Il 15 novembre la cantautrice darà il via dal Biko di Milano al suo nuovo tour nei club, che farà poi tappa a Roma (22 novembre, Le Mura), Prato (23 novembre, Capanno 17), Rimini (7 dicembre, Bradipop Club), Pordenone (13 dicembre, Astro Club) e Santa Maria a Vico (17 gennaio, Smav).

di Mattia Marzi