Cat Stevens annuncia due concerti in Italia la prossima estate

Il tour che nel 2020 lo vedrà celebrare il cinquantennale di "Tea for the tillerman", il suo album del 1970 che grazie a canzoni come "Father and son" e "Wild World" lo rese una star del cantautorato folk rock, vedrà Cat Stevens arrivare anche in Italia. Il cantautore, che nel 1977 si è convertito all'Islam e oggi incide con il nome di Yusuf Islam, sarà in concerto in Italia la prossima estate per due appuntamenti in programma a Lucca e a Roma.

Il 18 luglio Cat Stevens/Yusuf Islam si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone. Il 20 luglio, invece, sarà in scena alle Terme di Caracalla, a Roma.

I biglietti per i due concerti saranno in vendita dalle ore 11 di venerdì 8 novembre su TicketOne. I concerti segneranno il ritorno di Cat Stevens nel nostro paese a distanza di ben sei anni dal suo ultimo passaggio in Italia.