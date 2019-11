I Rage Against the Machine si riuniscono: annunciati concerti nel 2020

All’alba di venerdì 1 novembre un account Instagram con il nome della band di Tom Morello e Zach De La Rocha in nickname, “rageagainstthemachine”, ha postato una foto - scattata da Susana Hidalgo e diventata già virale sul web nei giorni scorsi, nonché immagine simbolo della protesta in Cile nei confronti del Governo - accompagnata da una didascalia che riporta le date di cinque concerti che i Rage Against The Machine terranno nel 2020.

“La pagina social della band è attendibile”

Ad aver dato l’ufficialità a quella che, all’inizio della giornata di oggi - 1 novembre - sembrava solo un’ipotesi è stato Forbes che ha pubblicato una frase di Wayne Kamemoto - un collaboratore di lunga data di band di Tom Morello, Zach De La Rocha e soci - un cui ha affermato:

I Rage Against The Machine si esibiranno, quindi, tra il prossimo mese di marzo e aprile per cinque tappe a El Paso (Texas), Las Cruces (Nuovo Messico), Phoenix (Arizona) e a Indio (California) dove si esibiranno per due live, che suggeriscono - per luogo e periodo - la presenza della band sul palco del Coachella Valley Music And Arts Festival.