Elisa, esce il 15 novembre ‘Diari aperti (Segreti svelati)’

Diari Aperti (Segreti Svelati) - Fuori ovunque il 15 novembre! Tracklist: DISCO 1 1. Tutta un’altra storia 2. Se Piovesse il Tuo Nome (con @calcutta_foto_di) 3. Tua Per Sempre 4. Anche Fragile (con @brunorisas) 5. Promettimi (con @carmenconsolimusic) 6. L’Amore per te 7. L’Estate è già Fuori 8. Con te mi sento così 9. Vivere Tutte le vite (con @carlbrave23) 10. Come Fosse Adesso 11. Quelli che restano (con @degregoriofficial) 12. In piedi 13. Blu Part II (con @rkomi) 14. Diari Aperti DISCO 2 1. Soul 2. Thirst 3. Feeling This Way 4. You Don’t Love Me Like I Do 5. I Don’t Do Neverminds 6. My America 7. A Parallel World #DiariAperti #SegretiSvelati