Francesco Guccini, sette anni fa usciva l’ultimo album: ‘È venuto fuori da un luogo mitico’

Il 27 novembre di sette anni fa usciva l’ultimo album d’inediti di Francesco Guccini, “L'ultima Thule”. Correva l’anno 2012 e quel disco, il ventiquattresimo del cantautore emiliano, è rimasto davvero l’ultimo consegnato al mercato da Guccini. “Valutando che questo sarebbe stato l’ultimo ho deciso di chiamarlo ‘L'ultima Thule’ perché così mi ero ripromesso e così tutto sommato ho fatto”, ci raccontava la voce di “Dio è morto” quando l’abbiamo incontrato in occasione della pubblicazione dell’album, registrato nel Mulino della famiglia Guccini a Pavana, un luogo molto speciale: “Quel luogo è un luogo mitico per me, è il luogo della mia infanzia, della mia adolescenza”, raccontato da Guccini anche nel suo romanzo “Cròniche epafàniche”. Adesso, però, spiegava all’epoca il cantautore alla telecamera di Rockol, non macina più ed è stato trasformato in un bed and breakfast, diventato per l’occasione sala di registrazione: “È stato bello. Si guardava fuori e c’erano della piante, c’era il fiume a due passi e quindi non era la catacomba della sala d’incisione ma qualche cosa dove poter girare qua e là”.

Dopo “L'ultima Thule”, ideale seguito del precedente “Ritratti”, Guccini ha annunciato anche la fine della sua attività sui palchi. “Anche lì basta. Perché è molto più facile fare un disco che fare un concerto, da un punto di vista della fatica fisica”, ci aveva raccontato. E ancora: “Un disco sei, lì ti alzi, vai lì. Un concerto stai lì due ore due ore e mezza in piedi sempre a cantare. L’età è quella che è, quindi anche lì ho detto basta”.

Potete rivedere la nostra videointervista qui: