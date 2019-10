Ozzy Osbourne, il nuovo album esce a gennaio

Verrà pubblicato il prossimo mese di gennaio il nuovo album solista di Ozzy Osbourne, ideale successore di "Scream" del 2010. A svelarlo è stato la moglie dell'ex frontman dei Black Sabbath, Sharon, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica digitale SiriusXM: "Ha avuto un incidente bruttissimo quest'anno, ma [Ozzy] è ancora qui. Ha appena finito di lavorare al suo nuovo disco, che uscirà a gennaio".

In effetti il 2019 non è stata la migliore delle annate per il veterano cantante britannico: dopo essere stato ricoverato per una polmonite lo scorso mese di gennaio, l'artista è rimasto vittima di un brutto incidente domestico che l'ha costretto a un lungo periodo di degenza, che - tra le altre cose - l'ha costretto a rimandare per la seconda volta il suo appuntamento con i fan italiani, rinviato a data da destinarsi nel 2020. "Non sto morendo, mi sto riprendendo: ci vuole solo un po' di più di più di quanto pensassi", aveva spiegato al proposito l'artista: "Sono stanco di essere bloccato su un fottuto letto tutto il giorno. Non vedo l'ora di muovere il culo e ricominciare, ma ma ci vuole paziemza: devo rimandaere il tour europeo perché non sono pronto. Non mi ritirerò, ho ancora dei concerti da fare: voglio essere pronto al cento".

Per il suo nuovo album solista - definito dallo stesso cantante "il più grande che abbia mai registrato" - Osbourne ha collaborato con il produttore del rapper Post Malone, Andrew Watt, conosciuto in occasione delle session di "Take What You Want": "Se non fosse per questo disco, sarei ancora steso nel letto pensando: 'Starò qui per sempre'", aveva spiegato la voce di "Paranoid", "La musica mi è mancata così tanto. E i miei fan sono così leali e buoni. Fino alla realizzazione dell'album pensavo di morire. Ma è proprio questo che mi ha portato a muovere il culo".

Il titolo dell'unico brano a oggi svelato è "Ordinary Man".