Vasco Rossi al Circo Massimo, arriva la conferma

Vasco Rossi in concerto al Circo Massimo, ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni pubblicate ieri dal quotidiano romano Il Messaggero, già riportate da Rockol, arriva ora la conferma da parte del diretto interessato. Il rocker di Zocca ha fatto sapere via social che Roma è tra le città in cui farà tappa il tour 2020: pur senza aggiungere ulteriori dettagli a proposito dell'appuntamento (secondo il giornale l'evento dovrebbe tenersi nella seconda metà di giugno), Vasco ha confermato che il concerto sarà ospitato dal Circo Massimo, location che negli ultimi anni ha ospitato gli eventi di punta del Rock in Roma, dai Rolling Stones a Roger Waters passando per Springsteen. "Sono stato invitato al Roma Rock Festival! Vado al... Massimo!", ha commentato Rossi, riferendosi proprio alla manifestazione estiva. Questo venerdì, 25 ottobre, uscirà intanto il nuovo singolo "Se ti potessi dire", che anticipa l'album dal vivo nei negozi dal 6 dicembre.