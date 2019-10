Vasco Rossi: 'Farò un festival a Imola'. Ci saranno anche i Pearl Jam?

Per mezzo di una story pubblicata sul proprio canale Instagram ufficiale Vasco Rossi ha annunciato la propria partecipazione a un festival in programma a Imola nel corso della prossima estate: "Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter a organizzare un festival rock a Imola", ha spiegato il rocker di Zocca nel dare - per mezzo della clip - quella che lui stesso ha definito una "notizia abusiva esclusiva".

A questo punto, si sta delineando quello che potrebbe essere l'itinerario confermato del tour che vedrà impegnata la star emiliana nel corso della prossima estate: dopo la partecipazione al Firenze Rocks 2019 - tra i prossimi 12 e 14 giugno, essendo l'11, il primo giorno della prossima edizione della manifestazione, già "occupato" da Green Day e Weezer - Rossi farebbe rotta verso il circuito Enzo e Dino Ferrari, dove si esibì l'ultima volta nel 2005.

Alla notizia già anticipata dal Resto del Carlino si aggiunge oggi la conferma di un particolare importante: il festival che potrebbe ospitare il set del cantante di "Bollicine" potrebbe essere lo stesso - benché, ovviamente, in una giornata diversa - presso il quale sarebbe atteso l'unico passaggio italiano dei Pearl Jam per il 2020, che secondo quanto riferito lo scorso 3 ottobre da Pearljamonline dovrebbe avere luogo il prossimo mese di giugno, cioè pochi giorni dopo Firenze Rocks. Ipotesi non così improbabile, essendo Live Nation il promoter sia di Rossi che dei Pearl Jam, nonché l'organizzatore dell'ormai scomparso Jammin' Festival, che nel 2005 ospitò l'ultimo live del Blasco nel tracciato emiliano.