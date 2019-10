Matt Berninger e Phoebe Bridgers: esce “Walking On A String”

In una scena del film ‘Between Two Ferns: The Movie’, uscito su Netflix il mese scorso, in un bar, una band capitanata da Phoebe Bridgers e dal frontman dei National Matt Berninger, stava suonando la canzone, scritta apposta per il film, “Walking On A String”.

La canzone, scritta dallo stesso Matt, sua moglie Carin Besser e Mike Brewer; è stata registrata con l'ausilio di Walter Martin alla chitarra e Matt Barrick alla batteria - entrambi membri dei Walkmen - e prodotta da Phoebe Bridgers, Tony Berg ed Ethan Gruska.