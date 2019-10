Il premio ‘Musica contro le mafie’: ecco la giuria

Il prossimo 3 dicembre prende il via la "5 giorni di Musica contro le mafie”, che si terrà a Cosenza fino al 7 dicembre. Oltre al primo ospite d’onore annunciato, la figlia del Magistrato Paolo Borsellino Fiammetta, il premio - il cui bando per iscriversi al concorso scade il 31 ottobre - vedrà in giuria diversi personaggio come Cristiano Godano - il cantante dei Marlene Kuntz, Maurizio Capone “BungtBangt”, Michele Riondino, Modena City Ramblers, Piotta, Fausto Pellegrini (Vice CapoRedattore Cultura e Spettacoli - Rai News 24) Giovanni Ansaldo (Giornalista, Critico Musicale - Internazionale) Maria Cristina Zoppa (Giornalista e Conduttrice - Rai Radio Live) Massimiliano Longo (Fondatore e Direttore - All Music Italia) Mauro Marino (Conduttore - Radio Italia) Alessandro Angrisano (Presidente - A.C.E.P.) Gennaro de Rosa (Presidente e Dir.Artistico - Musica contro le mafie) Gianni Raimondi (Coordinatore - Uno Maggio Taranto “Libero&Pensante”) Graziella Corrent (Direttivo - Club Tenco) Luca Li Voti (Responsabile Festival - KeepOn Live) Massimo Bonelli (Ceo / Event manager - “Primo Maggio Roma”, ICompany) Michele Gagliardo (Responsabile Nazionale Libera "Formazione" – Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie) Pino Gagliardi (Dir.Editoriale, TIM Music), Ugo Vivone (Presidente, Officine Buone) e Vincenzo Russolillo (Presidente, Casa Sanremo).

I vincitori principali della decima edizione del concorso “Musica contro le mafie” si esibiranno il prossimo febbraio insieme ad altri artisti premiati, presso Casa Sanremo, in concomitanza con la settimana del Festival della Canzone Italiana. In palio per i vincitori del premio: una borsa di studio, un tour nei più importanti festival del circuito KeepOn, esibizione sul palco dell'Uno Maggio Libero&Pensante di Taranto, showcase presso Casa Sanremo; oltre a riconoscimenti speciali per le produzioni artistiche e partecipazioni a importanti eventi live nazionali.