Black Crowes: reunion tour il prossimo anno?

Circola la voce che il prossimo anno i Black Crowes potrebbero riunirsi per un tour per celebrare i 30 anni dall’uscita del loro album d’esordio “Shake Your Money Maker”. A far immaginare uno scenario di questo genere una intervista pubblicata dal Wall Street Journal all’ex manager della band Pete Angelus che sostiene di essere a conoscenza di un accordo stretto dai fratelli Chris e Rich Robinson "con Live Nation per un tour nel 2020”.

Un rappresentante di Live Nation ha però dichiarato di non essere informato riguardo ad una evenienza del genere. L’ultimo tour dei Black Crowes risale al 2013, prima dello scioglimento della formazione originaria di Atlanta (Georgia) nel 2014 a causa delle crescenti pretese del frontman Chris Robinson.

Ad annunciare lo scioglimento della band fu Rich: “Dopo avere avuto il privilegio di scrivere e suonare la musica dei Black Crowes negli ultimi 24 anni, mi trovo nella posizione di dire che la band si è sciolta. Amo mio fratello e rispetto il suo talento. Ma la sua richiesta che io debba rinunciare alla mia parte uguale della band e che il batterista Steve Gorman debba rinunciare al 100% della sua quota, riducendolo a un dipendente stipendiato, non è un qualcosa che mi trova d'accordo”.

Date queste voci, Ultimate Classic Rock ha chiesto a Gorman se si aspetta di essere chiamato, lui ha risposto con un lapidario “No”. Aggiungendo: “E non succederà. Fidatevi. Sono mesi che sento di questa riunione da fonti diverse”. Da parte sua chiarisce: “La verità è che non ho assolutamente interesse a stare in una stanza con nessuno dei due (i fratelli Robinson), tanto meno sul palco”.

Negli ultimi anni, Rich Robinson ha formato i Magpie Salute con gli ex Crowes Marc Ford e Sven Pipien, mentre il fratello Chris ha dato vita alla Chris Robinson Brotherhood.