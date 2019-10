Concerti, X Ambassadors: una data a Milano a marzo

Il prossimo 7 marzo la band statunitense - che ha pubblicato lo scorso giugno il nuovo album “Orion” - sarà protagonista sul palco del Fabrique di Milano per portare dal vivo in Italia la sua musica e presentare live l’ideale seguito del disco “VHS” del 2015. I biglietti per assistere al concerto milanese degli X Ambassadors - costo di € 25 più diritti di prevendita - saranno in vendita dal prossimo venerdì 18 ottobre dalle ore 11.00 online su Ticketone e da mercoledì 23 ottobre dalle 11.00 presso i punti vendita abituali.

Il gruppo, composto dai fratelli Sam e Casey Harris e Adam Levin, si è fatto conoscere al grande pubblico con il brano “Renegades” - scelto da Jeep come colonna sonora della campagna pubblicitaria diffusa nell'estate dello stesso anno - e nel 2016 ha collaborato insieme a Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons e molti altri alla colonna sonora del film “Suicide Squad”.