Francesco Guccini: la musica italiana lo omaggia con un album tributo

Un album tributo a Francesco Guccini con la partecipazione di diverse star del pop, del rock e del cantautorato italiano. Si intitola "Note di viaggio" e uscirà il prossimo 15 novembre: conterrà alcune canzoni del cantautore modenese prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate da - in ordine alfabetico - Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario (cantautrice romana classe 1988: il suo album d'esordio "Minima musical", nel 2014, è stato pubblicato dall'etichetta di Roberto Angelini - parallelamente all'attività di cantautrice porta avanti una carriera come attrice per la tv e il cinema: nel 2012 ha recitato per Woody Allen in "To Rome with love") e Nina Zilli.

La copertina del disco:



Dino Stewart, managing director di BMG, che pubblica il disco, a proposito del progetto dice:

"Questo disco non è un semplice tributo a un gigante della musica e della nostra cultura, ma è un progetto unico proprio perché realizzato con il prezioso intervento del Francesco Guccini 'autore'. Sono convinto che, con questo valore aggiunto, l'album potrà essere apprezzato ancora di più, sia dal suo pubblico, sia da tutti coloro che vorranno conoscere meglio Guccini o addirittura scoprirlo grazie a questo progetto ambizioso".

Guccini e Mauro Pagani:



"Note di viaggio" è stato interamente realizzato nello storico studio di registrazione di Pagani, le Officine Meccaniche di Milano: è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020 e sarà disponibile in versione cd, cd edizione limitata, vinile, vinile in edizione limitata, oltre che in digitale.