Zedd: il dj è stato bandito permanentemente dalla Cina

Zedd, dj russo - naturalizzato tedesco - di fama internazionale, noto ai più per le sue collaborazioni con star del pop come Katy Perry, Lady Gaga e Selena Gomez, è stato bandito in modo permanente dalla Cina. Il motivo? Ha messo "mi piace" ad un tweet pubblicato dall'account ufficiale di South Park, la serie animata statunitense che attraverso la satira tratta temi di politica e attualità, cercando di sfatare certi tabù (e che più volte è stata criticata e censurata per i suoi contenuti e le tante parolacce presenti nel cartone).

In Cina la serie è stata messa al bando quest'anno, dopo l'episodio "Band in China", seconda puntata della ventitreesima stagione, una parodia delle misure repressive messe in atto dal governo cinese nei confronti dei media.

I just got permanently banned from China because I liked a @SouthPark tweet. — Zedd (@Zedd) October 10, 2019

Dj Zedd è stato bandito dal paese per aver interagito con l'account Twitter ufficiale della serie ed è lui stesso a raccontarlo sui social: "Sono stato bandito permanentemente dalla Cina perché ho messo mi piace a un tweet dell'account di 'South Park'".