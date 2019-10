Il 15enne Tye Trujillo in concerto con i Suicidal Tendencies - VIDEO

Lo scorso sabato sera Tye Trujillo, il figlio quindicenne del bassista dei Metallica Robert Trujillo, ha suonato il basso con i Suicidal Tendencies al SoCal Hoedown di San Pedro (California). Ha sostituito il bassista della punk metal band californiana Ra Diaz, che non è stato in grado di fare il concerto per ragioni che non sono state divulgate.

I Suicidal Tendencies hanno pubblicato sul loro canale Facebook un filmato del concerto accompagnandolo da questo messaggio:

"Wow... Sono passati 30 anni da quando Robert Trujillo si unì ai ST e ha fatto i suoi primi spettacoli con la band in Europa in tournée con gli Anthrax…Un bassista straordinario, una persona incredibile…Andiamo nel futuro fino allo scorso sabato sera SoCal Hoedown di San Pedro, la storia si ripete con un giovane Trujillo”.

I Metallica hanno condiviso il video di Tye sul loro profilo Facebook accompagnandolo dalla didascalia: "Tale padre, tale figlio!!".

Non è la prima volta che Tye si esibisce con una band di una certa levatura. Quando aveva solo 12 anni sostituì ‘Fieldy’ Arvizu per il tour sudamericano dei Korn.