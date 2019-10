Taylor Swift, ‘Lover’ e ‘False God’ al Saturday Night Live

La voce di “You Need to Calm Down” ha fatto ascoltare al pubblico, quello presente al Saturday Night Live e quello che ha potuto fruire della performance della popstar statunitense a distanza, due brani della sua ultima prova di studio, “Lover”: la title track “Lover” e “False God”, proponendo il primo in versione solo pianoforte e il secondo - presentato per la prima volta dal vivo - in una versione dall’atmosfera lounge. Potete guardare, e ascoltare, le due esibizioni di Taylor Swift nei video condivisi dal canale YouTube del celebre variety a stele e strisce creato da Lorne Micheals. Eccoli:

Nelle scorse settimane l’artista ha annunciato la serie di date che la vedrà protagonista sui palchi del Vecchio Continente a partire dal concerto che Swift terrà in Belgio il prossimo 20 giugno. Dopo la tranche di live europei Taylor Swift si sposterà – stando alle date diffuse fino a oggi – in Brasile e negli Stati Uniti.

Taylor Alison Swift, classe 1989, ha debuttato nel mercato discografico nel 2006 con “Taylor Swift”. All’album d’esordio sono seguiti “Fearless” nel 2008, “Speak Now” nel 2010, “Red” nel 2012, “1989” nel 2014, “Reputation” nel 2017 e, infine, “Lover”, pubblicato nell’agosto di quest’anno.