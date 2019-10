Beatles: 'Abbey Road' è al primo posto nella classifica UK

A una settimana dall’uscita dell’edizione per il cinquantesimo anniversario di “Abbey Road”, il celebre album dei Fab Four - pubblicato originariamente il 26 settembre 1969 - è al primo posto della classifica dei dischi più venduti negli ultimi sette giorni, stilata dall’organizzazione britannica Official Charts Company.

Come già anticipato dai dati diffusi a metà della settimana corrente, il disco dei Beatles - la cui riedizione è arrivata sul mercato lo scorso 27 settembre - ha superato quello di Liam Gallagher "Why me? Why not”. Secondo il quotidiano britannico Guardian, Paul McCartney, alla notizia che “Abbey Road” è nuovamente in cima alla classifica UK per la seconda volta - esattamente 49 anni e 252 giorni dopo la prima pubblicazione che rimase in prima posizione per diciassette settimane fino al 31 gennaio 1970 - ha detto: