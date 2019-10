Frank Zappa, esce il cofanetto 'Halloween 73': la tracklist

Il 31 ottobre del 1973 Frank Zappa si esibì presso l'Auditorium Theater di Chicago per uno speciale show pensato appositamente per la notte di Halloween: il frontman e compositore di Baltimora, non nuovo alle stravaganze, rese negli anni successivi un appuntamento fisso il concerto per celebrare la notte più spaventosa dell'anno, spostandolo però New York, dove andò in scena fino al 1984.

Il prossimo 25 ottobre Universal pubblicherà "Frank Zappa - Halloween '73", box set che include le registrazioni dei due set tenuti nella metropoli dell'Illinois 46 anni fa rimaste inedite fino a oggi: nella tracklist del cofanetto sono presenti le prime versioni di brani come “Penguin In Bondage", "Dickie's Such An Asshole" e "Village Of The Sun", che sarebbero poi stare pubblicamente successivamente sia in dischi registrati in studio che dal vivo, oltre che a un disco di bonus track contenente le registrazione delle prove per lo show, tenute poco prima della partenza del tour.

La pubblicazione - accompagnata anche anche dal disco (venduto singolarmente) "Halloween 73 Highlights", con una selezione di sedici brani eseguiti durante i due spettacoli - include anche un booklet di 40 pagine con fotografie inediti scattate nel backstage del teatro e testimoniaze rese per l'occasione da Ruth Komanoff Underwood e Ralph Humphrey, all'epoca rispettivamente xylofonista e batterista dei Mothers of Invention: nel boxset a edizione limitata "Frank Zappa - Halloween '73" - prodotto da uno dei figli di Frank, Ahmet, anche titolare del Zappa Family Trust, con la collaborazione dello storico responsabile degli archivi dell'artista e batterista Joe Travers - saranno inclusi come memorabilia anche la maschera e i guanti di Frankenzappa, gli stessi ritratti nella grafica di copertina del box set.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Frank Zappa - Halloween '73":

Disco 1 (primo spettacolo)

1. “Happy Halloween To Each And Every One Of You” 4:36

2. Pygmy Twylyte 3:25

3. The Idiot Bastard Son 2:24

4. Cheepnis 3:28

5. “Another Assembly Of Items” 1:29

6. The Eric Dolphy Memorial Barbecue 1:02

7. Kung Fu 1:32

8. Penguin In Bondage 7:12

9. T’Mershi Duween 1:46

10. The Dog Breath Variations 1:47

11. Uncle Meat 2:24

12. RDNZL 5:54

13. Village Of The Sun 4:14

14. Ecidna’s Arf (Of You) 4:11

15. Don’t You Ever Wash That Thing? 9:54

16. Montana 6:55



Disco 2 (continuazione primo spettacolo)

1. Dupree’s Paradise 19:12

2. “Almost Up To Date” 1:35

3. Dickie’s Such An Asshole 10:04

(secondo spettacolo)

4. “That Greatest Of American Holidays” 4:50

5. Cosmik Debris 6:51

6. “We’re Hurtin’ For Tunes” 1:04

7. Pygmy Twylyte 3:40

8. The Idiot Bastard Son 2:17

9. Cheepnis 4:18

10. I’m The Slime 4:29

11. Big Swifty 9:37



Disco 3 (continuazione secondo spettacolo)

1. The History Of The San Clemente Magnetic Deviation 1:50

2. Dickie’s Such An Asshole 9:59

3. “Another New Event” :56 4. Farther O’Blivion – Part 1 9:03

5. Father O’Blivion – Part 2 10:10

6. “Pervert’s Special Holiday” 1:10

7. Penguin In Bondage 7:27

8. T’Mershi Duween 1:45

9. RDNZL 6:06

10. Inca Roads 10:55

11. Medley: Son Of Mr. Green Genes/King Kong/Chunga’s Revenge 16:23



Disco 4 (tracce bonus, prove tra il 20 e 21 ottobre 1973)

1. The Eric Dolphy Memorial Barbecue (10-21-73) 1:05

2. Penguin In Bondage (10-20-73) 6:45

3. T’Mershi Duween (10-20-73) 1:46

4. Dog Breath (10-20-73) 1:28

5. The Dog Breath Variations (10-20-73) 1:20

6. Uncle Meat (10-20-73) 2:18

7. RDNZL (10-20-73) 5:10

8. Magic Fingers (10-21-73) 4:47

9. Inca Roads (10-20-73) 14:38

10. Father O’Blivion (10-21-73) 17:54

11. Cosmik Debris (10-20-73) 10:36

12. Big Swifty (10-21-73) 4:41