Willie Peyote, esce a ottobre il nuovo album 'Iodegradabile'

Si intitola "Iodegradabile" e verrà pubblicato il prossimo 25 ottobre il nuovo album di Willie Peyote, quinta prova sulla lunga distanza del rapper torinese ideale successore di "Sindrome di Tôret" del 2017: anticipato dal singolo "La tua futura ex moglie", il disco includerà anche il brano "Mango", dedicato all'artista lucano scomparso nel 2014 durante un concerto.

Al proposito, l'artista ha dichiarato:

"Mi tocca sempre molto pensare al modo in cui se ne è andato Mango. In particolare, trovo emblematico il fatto che abbia sentito l’esigenza di chiedere scusa al pubblico per il disagio che sapeva avrebbe procurato con l’interruzione del suo concerto. Questa preoccupazione, questa totale devozione al pubblico e alla musica è la massima espressione artistica a cui si può assistere ed è per questo che ho pensato di omaggiare la sua memoria e il suo esempio in questo brano"

"Iodegradabile" verrà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 14 febbraio dal Vox di Nonantola e che toccherrà Padova (il 15), Torino (il 20 e 21), Napoli (il 27), Modugno (in provincia di Bari, il 28), Milano (il 4 marzo), Bologna (il 7), Roma (il 12) e Firenze (il 13).