Madonna, i primi quattro album per la prima volta in vinile trasparente

I primi quattro album della Regina del Pop – “Madonna”, “Like a Virgin”, “True Blue” e la colonna sonora “Who’s That Girl” - verranno pubblicati per la prima volta in vinile trasparente e saranno a disposizione dei fan a partire dal prossimo 8 novembre. I dischi della signora Ciccone potranno essere acquistati al costo di 18.99 sterline l’uno oppure tutti insieme al prezzo di 63.99 sterline.

Il primo dei quattro vinili, l’album di debutto di Madonna, risale al 1983 e contiene hit come “Holiday”, “Lucky Star” e “Borderline”. All’esordio ha fatto seguito, nel 1984, “Like a Virgin”, prodotto da Nile Rodgers e trainato dal singolo eponimo. Nel 1986 è volta di “Train Blue”, del quale Madonna è co-autrice e co-produttrice. Quanto alla colonna sonora della pellicola di James Foley, la popstar – che è anche protagonista del film - ha dato alle stampe l’album nel 1987: le canzoni da lei interpretate sono quattro, “Who's That Girl”, “Causing a Commotion”, “The Look of Love” e “Can’t Stop”.

Madonna ha dato il via lo scorso 17 settembre al tour a supporto del suo “Madame X”, che – si vocifera – non è escluso possa infine transitare anche dalle nostre latitudini.