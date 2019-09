Jovanotti all'aeroporto di Linate: ecco cosa è successo

Dopo averanimato per tutta l'estate le spiagge italiane, il Jova Beach Party è arrivato questa sera, 21 settembre, all'aeroporto di Linate, a Milano: una giornata di musica per festeggiare la fine della tournée del cantautore.

In occasione dell'evento il prato tra la torre di controllo e la pista di decollo dello scalo meneghino - chiuso fino al prossimo 27 ottobre per lavori di manutenzione - è stato trasformato in un vero e proprio villaggio dove la musica è stata protagonista nell'arco dell'intera giornata: non solo sul main stage ma anche sui due palchi minori.

Tanti gli ospiti che, fin dal primo pomeriggio, hanno animato la festa e hanno fatto ballare la "tribù" di fan di Jovanotti. Le danze si sono aperte alle 14.50 con Albert Marzinotto e si è andati avanti con le esibizioni di Rkomi, Paolo Baldini DubFiles, Ex-Otago, Ackeejuice Rockers, Cacao Mental, Bombino, Flavia Coelho, Takagi & Ketra, Fatoumata Diawara, Benny Benassi e lo stesso Jovanotti (comparso sul palco già nel pomeriggio insieme ai suoi ospiti).

Alle 20.30 circa il cantautore ha dato il via sul palco al suo set e ha presentato una scaletta che ha ripercorso tutta la sua carriera, proponendo i suoi primi successi e le hit più recenti; in alcuni momenti ha condiviso il palco con altri colleghi: Tommaso Paradiso (alla sua prima uscita pubblica dopo l'addio ai Thegiornalisti) con Dardust e Takagi & Ketra, Salmo, i componenti di Rockin' 1000. Ha duettato anche con il comandante Luca Parmitano grazie a un collegamento "interspaziale" con la stazione internazionale Iss.

Scaletta

"Il più grande spettacolo dopo il big bang"

"Ciao mamma"

"Estate"

"Gli immortali"

"Nuova era"

"Tutto l'amore che ho"

"Un raggio di sole"

"Musica"

"Coraggio"

"La notte dei desideri"

"Sabato"

"Chiaro di luna"

"Felicità puttana" (con Tommaso Paradiso e Dardust)

"La luna e la gatta" (con Tommaso Paradiso, Takagi & Ketra)

"Bella"

"L'ombelico del mondo" (con Salmo alla batteria e i componenti di Rockin' 1000 alle percussioni)

"90MIN" (di e con Salmo)

"Ho paura di uscire" (di e con Salmo)

"Fame" (con Salmo)

"Non m'annoio" (con Luca Parmitano in collegamento)

"Prima che diventi giorno"

"L'estate addosso"

"Ti porto via con me"

"Ragazzo fortunato"

"Fango"