I Def Leppard hanno influenzato l'ultimo album dei Korn

Il frontman dei Korn Jonathan Davis parlando con la testata giornalistica statunitense Billboard ha affermato di essersi ispirato per l’uso della voce nell’ultimo album della metal band californiana “The Nothing” (leggi qui la nostra recensione) a band come Electric Light Orchestra, Queen e Def Leppard.

Ecco cosa ha detto Davis:

"Tutti usavano queste folli parti vocali, registrando 40 tracce vocali e armonie per sovrapporle. Volevo farlo in questo disco, e se lo ascolti, ci sono alcuni cori enormi con 20 tracce. E’ in questo modo che i Def Leppard hanno ottenuto le loro grandi voci e armonie, perché tante persone cantano in sottofondo, tante voci. Ci è voluto molto tempo, ma ne è valsa la pena".

Jonathan ha detto che mentre lavorava a "The Nothing" quello che ascoltava era "musica degli anni '30 e '40, Doris Day, Cab Calloway e la musica delle Big Band. Apprezzo il modo in cui è registrata, non eccessivamente curata. Ognuno aveva il proprio stile e la propria sensibilità, non un produttore che li faceva suonare tutti allo stesso modo. E c'è qualcosa di oscuro in questo che mi piace davvero: tempi bui, depressione, guerra. Lo adoro."