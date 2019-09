Biff Byford deve essere operato al cuore

L’heavy metal band britannica dei Saxon deve cancellare ogni impegno dal vivo precedentemente preso in questo ultimo scorcio di 2019, poiché il frontman Biff Byford deve sottoporsi a un intervento chirurgico.

A Byford è stata diagnosticata una condizione cardiaca che richiede un intervento immediato e il periodo di recupero post-operatorio durerà fino al 2020.

Lo ha comunicato lo stesso Biff con un messaggio pubblicato sul canale YouTube della band: “Come tutti ora sanno, dovremo riprogrammare alcuni spettacoli perché ho bisogno di un'operazione al cuore che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Non c'è altro che posso dire, davvero. Mi dispiace solo di aver deluso i piani delle persone di venire a trovarci. So che la gente vola da tutto il mondo per vedere gli spettacoli, ma non c'è niente che io possa fare, quindi per favore auguratemi buona fortuna e mandatemi delle buone vibrazioni. Dobbiamo apparire positivi e tornerò forte come prima, si spera”.

Questi i concerti che verranno rimandati oppure cancellati:

Sep. 26 - Sweden, Stockholm – Grona Lund

Oct. 05 - The Netherlands, Eindhoven – Oktober Metal Fest

Oct. 18 - UK, Glasgow – Braehead Arena

Oct. 19 - UK, London – Eventim Apollo

Oct. 20 - UK, Manchester – O2 Apollo

Oct. 26 - Germany, Dusseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Dec. 01 - Mexico, Mexico City – Forcefest

Dec. 06 - Colombia, Bogota – Knot Fest