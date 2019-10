Midge Ure, con e senza Ultravox nella Top 20 UK

Cofondatore con John Foxx degli Ultravox!, Midge Ure – che festeggia oggi il compleanno: è nato il 10 ottobre del 1953 – prese le redini del gruppo all’uscita di Foxx, riuscendo a fargli ottenere quei successi di vendite che agli Ultravox erano sempre mancati. Nella prima metà degli anni Ottanta la band ha frequentato assiduamente la Top 20 britannica. Ma anche Midge Ure da solista si è tolto qualche soddisfazione, portando tre sue canzoni da solista nella Top 20, ma in particolare con “If I was”, che andò al numero 1, risultato mai raggiunto dagli Ultravox.

Nelle pagine seguenti troverete tutti i brani portati in Top 20 UK dagli Ultravox “fase 2” e da Midge Ure da solista; in chiusura vi riproponiamo “Breathe”, la canzone con cui Midge Ure (che, va ricordato, è anche coautore con Bob Geldof di “Do they know it’s Christmas?) andò al numero 1 in Italia nel 1997.