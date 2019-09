I Thegiornalisti si sono sciolti: i loro singoli nella top 10 italiana

Cinque album in studio, tutti da indipendenti - nonostante il recente passaggio su major, la Universal, che ha fatto appena in tempo a pubblicare il singolo "Maradona y Pelé", lo scorso 17 maggio - in dieci anni di attività: questa, in estrema sintesi, il bilancio della carriera dei Thegiornalisti, la band di Tommaso Paradiso che oggi, martedì 17 settembre, per bocca (o, meglio, social) del proprio leader ha annunciato il proprio scioglimento. La band si era esibita al Fabrique di Milano in occasione della prima edizione dei Rockol Awards, nel 2016.

Alfieri dell'ondata di indie pop tricolore che, grazie allo streaming, negli ultimi anni ha conquistato il grande pubblico senza il supporto di una multinazionale alle spalle, i Thegiornalisti - nel corso della propria carriera - hanno piazzato sette brani nella top 10 della classifica dei singoli più venduti in Italia, centrando un solo numero uno, nel 2017, con "Riccione": eccoli, in ordine cronologico, nelle pagine a seguire. Buon ascolto!