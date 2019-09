Taylor Swift, tour in Europa nel 2020

Taylor Swift ha annunciato una serie di concerti in Europa per i prossimi mesi di giugno e luglio: la star americana recentemente tornata ad affacciarsi sul mercato discografico con il nuovo album "Lover" farà debuttare il proprio tour nel Vecchio Continente il prossimo 20 giugno a Werchter, in Belgio, per poi proseguire alla volta di Berlino (il 24), Oslo (il 26), Roskilde, in Danimarca (il primo luglio), Gdynia, in Polonia (il 3), Nîmes, in Francia (il 5) e concludere la tranche di appuntamenti a Oeiras, in Portogallo, il 9 luglio.

Al momento non sono state ufficializzate altre date, né in Italia, né in altri paesi europei: occorre tuttavia notare come i diversi giorni liberi presenti nel calendario confermato oggi - specie tra i live di Oslo e Roskilde e di Nimes e Oeiras lascino spazio, eventualmente, per altri appuntamenti.

Dopo il passaggio in Europa, la Swift proseguirà alla volta del Brasile, dove sarà di scena a San Paolo il 9 luglio, e gli Stati Uniti, dove sarà protagonista di una manciata di date che prenderanno il via il 25 luglio a Los Angeles.