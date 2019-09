L’X Factor di Sfera Ebbasta: il commento alla prima puntata delle audizioni

Alessando Cattelan recita il concorrente tipo che arriva dicendo "La musica è la mia vita" e poi canta malissimo. Il talent, quest'anno, inizia così: una scentta con una buona dose di autoronia messa in scena dal conduttore. Ma è l' "X Factor" di sempre, ovvero il talent più enfatico di tutti, il più consapevole di essere "cool": l'ironia è solo un modo di dire "vedete quanto siamo bravi? Ci prendiamo pure in giro da soli, così non dovete farlo voi".

Abbiamo visto la prima puntata delle audizioni di X Factor 13: una giuria nuova che sembra funzionare e un personaggio che spicca e un po' sorprende, almeno in termini televisivi: Sfera Ebbasta. E poi c'è Cattelan: sa di essere bravo, conosce la macchina a memoria, gigioneggia, fa pure il cattivo.

Andiamo con ordine:

Sfera Ebbasta

Si, lo sappiamo: vorreste leggere una stroncatura del trapper. Sul versante musicale abbiamo già dato, ma ora parliamo di TV. E su questo versante Sfera funziona ad X Factor: è brillante, ha la battuta pronta.

Ripetiamo: parliamo di resa sullo schermo, perché X Factor è un programma TV. Sfera Ebbasta è meglio di Fedez: sono entrambi personaggi prima ancora che cantanti, ma il pop-rapper nelle ultime edizioni del talent era apparso ombroso, chiuso. Sfera non ha il tono duro e scontroso di Fedez: sorride sempre, è più leggero, sta attendo a non andare sopra le righe. Poi, certo: sull'immagine di Sfera pesa come un macigno l'associazione alla tragedia di Corinaldo. Da Sky dicono di non voler sfruttare il dramma, sostengono di averlo scelto per altri motibi. Ma le polemiche, non facciamo gli ingenui, fanno gioco. Ci sono state alla conferenza stampa di martedì e anche oggi. Alla prima puntata, però, la vera sorpresa è lui.

La giuria

Si comincia indugiando sul "primo giorno di scuola" della nuova giuria: Mara fa da mentore, si vede lo sguardo spaventato di Malika prima di entrare sul palco, Samuel invece tranquillo, Sfera che scherza: "Sono uno che non esagera".

Poco a poco i quattro si sciolgono, si lasciano andare e trovano ritmo e spazi: se non fosse per la severità in alcuni frangenti dei giudizi di Malika e Samuel, l'armonia e il "volemose bene" regnano sovrani. Il cattivo è quello che fa le battute più sarcastiche alla fine è Cattelan. "Con quattro no vai a The Voice", dice ad un concorrente. E' lui il quinto giudice.

I concorrenti

Alla conferenza stampa hanno proclamato: "Quest'anno meno cover, meno effetto karaoke". E infatti: il primo concorrente canta una cover, e poi viene spinto a cantare un suo brano e scatta l'ovazione. L'ultimo concorrente, idem: una cover, poi viene forzato a fare il suo originale e funziona.

In mezzo, però, è un'altra storia: nella prima puntata si sono visti 22 concorrenti e una valanga di cover anche imbarazzanti (uno che si definiva "artista" ha massacrato con arroganza rara: ce n'era bisogno?). Solo 9 originali, di cui almeno 4 erano frammenti o cose improponibili. Solo 5 su 22 avevano canzoni originali dignitose. Si è vista una sola concorrente notevole, la giovanissima Kimono, 16 anni e una canzone originale che mostra ben altra maturità. È solo la prima puntata, e tradizionalmente alle audizioni abbondano i casi umani, i fenomeni, non solo gli aspiranti talenti. Speriamo che Kimono non faccia la fine di Martina Attili, che nel 2018 si perse per strada: la qualità dell'edizione 2019 si capirà più avanti.

In conclusione...

Una normale puntata di audizioni: anche se la giuria è nuova per tre quarti, i meccanismi sono quelli di sempre, se si eccettua la novità che chi riceve 4 "si" va direttamente ai bootcamp (ma è una novità davvero piccolina).

Il rischio ripetizione è dietro l'angolo: vediamo se i nuovi personaggi riusciranno a trovare una loro chiave e a rendere questa edizione memorabile.

