Supergrass: reunion nel 2020

I Supergrass, band di Oxford guidata dal cantante e chitarrista Gaz Coombes, tornaranno in attività nel corso del prossimo anno: a renderlo noto, senza però scendere troppo nei dettagli, è stato un post pubblicato sull'account Instagram ufficiale del frontman.

L'hashtag "#supergrass2020" associato a brani già editi del gruppo non lascia trapelare nulla: non è detto, quindi, che la reunion possa concretizzarsi in sole attività dal vivo o possa avere anche risvolti discografici inediti. Di certo, il gruppo sarà di scena nella serata di oggi, sabato 7 settembre, al Pilton Party presso la Worthy Farm, la storica location del festival di Galstonbury, come ospiti a sorpresa.

Celebri per la hit "Alright" del '95, i Supergrass vennero fondati a Oxford nel 1993 da Gaz Coombes, Mick Quinn e Danny Goffey: dopo il debutto "I Should Coco" del 1995 e il secondo disco "In It for the Money" del 1997, entrambi pubblicati in piena epoca britpop, la band diede alle stampe altri quattro album, "Supergrass" del '99, "Life on Other Planets" del 2002, "Road to Rouen" del 2005 e "Diamond Hoo Ha" del 2009. La band fu messa in stato di animazione sospesa nel 2010, quando tutti i suoi elementi - Coombes in testa - erano impegnati nei rispettivi progetti solisti.