Rob Halford: esce l’album natalizio ‘Celestial’. Tracklist e copertina

Il cantante dei Judas Priest pubblicherà il prossimo 18 ottobre - per l’etichetta Legacy Recordings - un album dal titolo “Celestial”; insieme ad amici e familiari, Rob Halford proporrà sia classici natalizi, come "God rest ye merry gentlemen","Joy to the world" e "Hark! The herald angels sing”, che nuovi brani come la title track e gli inediti “Donner and Blitzen”, “Morning star” e “Protected by the light”.

La voce della band metal ha presentato così la sua nuova fatica in studio di registrazione:

"La cosa grandiosa dell’heavy metal è il suo essere un genere sfaccettato. Quando la guardi da un punto di vista esterno - se non conosci bene la scena metal - può sembrare piuttosto intimidatoria. Ed è un'esperienza molto forte e potente. Ma arriva a diversi livelli. Penso che la musica che abbiamo realizzato con ‘Celestial’ ne sia una dimostrazione. I maniaci del metallo - come amiamo chiamare noi stessi - sono pronti per le vacanze, proprio come tutte le altre persone. E quello che abbiamo cercato di fare con questa musica è dare il maggior numero possibile di quelle sfaccettature metal".

Rob Halford ha aggiunto:

“…ho ascoltato tantissima musica e canti natalizi. Sono melodie tradizionali. […] Grazie alla popolarità e al messaggio di ogni canzone, siamo riusciti a coprire una vasta gamma di scenari. Per me, più di ogni altra cosa, volevo che questo lavoro avesse queste caratteristiche e che fosse un po' diverso rispetto ai soliti album natalizi rock n' roll".

Infine, il cantante dei Judas Priest ha spiegato il motivo di un album natalizio:

“Penso che le vacanze natalizie siano per ogni famiglia un misto di divertimento, eccitazione e apprensione. Ma soprattutto la sua magia è ciò che conta, più di ogni altra cosa […] È bello vedere riunite le famiglie. Quindi, quale modo migliore per festeggiarlo se non con i familiari, gli amici ... e la tua musica preferita. La musica a Natale è d’obbligo!".

Ecco la tracklist e la copertina di “Celestial” di Rob Halford e “Family and Friends” - hanno, infatti, collaborato all'album amici e parenti: il fratello di Rob, Nigel, ha suonato la batteria; Alex, nipote di Halford e figlio del bassista dei Juds Priest Ian Hill, il basso; Robert Jones e Jon Blakey sono stati impegnati alle chitarre e la sorella Sue alle campane.

Side A

Celestial [inedito]

Donner and Blitzen [inedito]

God Rest Ye Merry Gentlemen

Away In A Manger

Morning Star [inedito]

Deck The Halls

Side B

Joy To The World

O Little Town Of Bethlehem

Hark! The Herald Angels Sing

The First Noel

Good King Wenceslas

Protected By The Light [inedito]