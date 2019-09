GionnyScandal: esce l'album "Black Mood"

Esce "Black Mood", il nuovo album d'inediti di Gionata Ruggieri, rapper meglio noto con lo pseudonimo GionnyScandal. Al disco, che è stato masterizzato e mixato negli Stati Uniti ed è composto da 16 brani, partecipano Global Dan nel brano "Goodbye" oltre a Cyrus Yung e Cal Amies.

Dice del suo album Gionata:

"’Black Mood’ è l'album più completo, personale e forte che abbia mai realizzato. Ho iniziato a lavorare a questo disco oltre un anno e mezzo fa insieme al mio producer Sam Lover mettendo tutto me stesso, sia nei testi che nelle produzioni, senza censure e false ipocrisie di sorta. Nell'album si sentono molto le mie influenze pop punk ed Emo così come il mio passato in una band. Sentivo la necessità di riprendere in mano la chitarra per suonare un disco che rappresentasse veramente il mio modo di essere e di fare Emo trap, genere che ho portato con delle sonorità uniche per la prima volta in Italia, e sono molto felice di avere suonato tutte le chitarre che sentite nel disco. Dal punto di vista dei testi, desideravo mettermi a nudo senza filtri. Lavorare a ‘Black Mood’ è stato per me terapeutico e spero lo possa essere anche per tutti coloro che lo ascolteranno. Ho deciso di non nascondere nulla, di parlare anche di argomenti difficili e tabù come la depressione, un mal sottile con il quale convivo da un po' di anni".