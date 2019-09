Freddie Mercury, in arrivo il box "Never boring"

Nel giorno del suo compleanno (era nato il 5 settembre del 46), viene annunciata una nuova pubblicazione che celebra Freddie Mercury. Uscirà il prossimo 11 ottobre "Never Boring", un cofanetto di 3 CD con 32 brani dedicato alla sua produzione solista - conterrà anche un supporto video (Blu-ray/DVD) con videoclip e interviste, un libro fotografico.

Il box include una raccolta con 12 performance del cantante dei Queen e nuove edizioni degli album solisti “Mr Bad Guy” e "Barcelona" con Montserrat Caballé. I nuovi mix sono stati curati Justin Shirley-Smith, Joshua J. Macrae e Kris Fredriksson, mentre nell’edizione di "Barcelona" (originariamente diffusa nel 2012) le parti strumentali sono state risuonate dal vivo, sostituendo i synth e le drum-machine utilizzati originariamente nell’album.

Il libro avrà invece l'introduzione di Rami Malek, che ha interpretatp Mercury nel film campione di incassi "Bohemian Rhapsody":

Spero possiate lasciare che la musica, le immagini e le parole di Freddie Mercury vi ispirino, come è successo a me. La vostra unicità è un dono e che ciò che fate attraverso di essa è il vostro dono al mondo. Vi auguro che, come Freddie, siate in grado di sorridere nel mezzo di una tempesta, concentrandovi sulle piccole gioie della vita, che viviate coraggiosamente e – soprattutto – che la vostra vita non sia ‘Never Boring’, ‘Mai Noiosa’



Il box include la canzone ‘Time Waits For No One’, pubblicata prima dell'estate e precedentemente inedita e la rara "Love Me Like There’s No Tomorrow"’, corredata da un video di Beth David e Esteban Bravo.

Ecco la tracklist completa:

NEVER BORING

The Great Pretender

I Was Born To Love You

Barcelona

In My Defence

Love Kills

How Can I Go On (Single Version)

Love Me Like There’s No Tomorrow

Living On My Own (Radio Mix)

The Golden Boy (Single Edit)

Time Waits For No One

She Blows Hot And Cold

Made In Heaven



MR. BAD GUY - SPECIAL EDITION

Let’s Turn It On

Made In Heaven

I Was Born To Love You

Foolin’ Around

Your Kind Of Lover

Mr. Bad Guy

Man Made Paradise

There Must Be More To Life Than This

Living On My Own

My Love Is Dangerous

Love Me Like There’s No Tomorrow



BARCELONA - SPECIAL EDITION

Barcelona

La Japonaise

The Fallen Priest

Ensueño

The Golden Boy

Guide Me Home

How Can I Go On

Exercises In Free Love

Overture Piccante