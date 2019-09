Editors, tre date in Italia a febbraio 2020

Si intitola "Black gold" il "Best of" degli Editors: la raccolta che celebra la band di Tom Smith uscirà il 25 ottobre su Play It Again Sam e conterrà tre inediti: la title-track, "Upside Down”, e “Frankenstein” - quest'ultima è stata diffusa prima dell'estate. “era ormai da un po’ di anni che pensavamo a un best of, ma il momento giusto sembrava non arrivare mai. Ma continuavamo a creare nuovi album”, ha spiegato Smith. L'album uscirà anche in versione deluxe, con 8 versioni acustiche.



La band sarà nuovamente in tour il prossimo anno, tornano in Italia per tre date. Non è ancora stata comunicaya la data di vendita dei biglietti.10 Febbraio – Atlantico – Roma

11 Febbraio – Alcatraz – Milano

12 Febbraio – Alcatraz – Milano

Questa invece la tracklist:

Disc 1

1. Frankenstein

2. Papillon

3. Munich

4. Sugar

5. Hallelujah (So low)

6. An End Has A Start

7. Upside Down

8.Bullets

9. Ocean Of Night

10. No Harm

11. Smokers Outside Hospital Doors

12.A Ton Of Love

13. Magazine

14. The Racing Rats

15. Black Gold

16. No Sound But The Wind



Disc 2 (Deluxe Version)

1. Violence (Distance: The Acoustic Recordings)

2. Walk The Fleet Road (Distance: The Acoustic Recordings)

3. Blood (Distance: The Acoustic Recordings)

4. Let Your Good Heart Lead You Home (Distance: The Acoustic Recordings)

5. Smokers Outside The Hospital Door (Distance: The Acoustic Recordings)

6. Fall (Distance: The Acoustic Recordings)

7. Two Hearted Spider (Distance: The Acoustic Recordings)

8. Distance (Distance: The Acoustic Recordings)