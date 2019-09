Vasco annuncia un incontro con i fan: il nuovo singolo è imminente?

L'incontro, fa sapere l'entourage del rocker di Zocca, sarà per lo più incentrato sul quarantesimo anniversario di quello che fu il suo secondo album, "Non siamo mica gli americani". La ricorrenza, in realtà, è già passata: l'album uscì il 30 aprile del 1979, e al momento non è dato sapere - ma Vasco potrebbe eventualmente annunciarlo proprio durante l'incontro - se tornerà nei negozi in una nuova versione, sulla falsariga di quella pubblicata in occasione del quarantesimo anniversario di "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...". Ma a Castellaneta, in Puglia, dove il prossimo 4 settembre parlerà con gli iscritti al Blasco FanClub, Rossi potrebbe anche annunciare i dettagli del suo nuovo singolo, l'ideale seguito di "La verità". Della canzone, attesa per dopo l'estate, il cantautore ha offerto più di un'anticipazione negli ultimi mesi: "Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni", ha detto a giugno.

Secondo alcune indiscrezioni il singolo potrebbe essere una traccia già finita in rete nel 2014 a causa di un leak, ribattezzata dai fan "Se ti potessi dire" e poco dopo rimossa, insieme ad altre canzoni pubblicate successivamente da Vasco come "Un mondo migliore" e "Come nelle favole".