Social Distortion, a ottobre un concerto-evento con ospiti speciali

Il prossimo 26 ottobre presso il Five Point Amphitheatre di Orange County, in California, i Social Distortion saranno protagonisti di uno speciale evento dal vivo per celebrare i propri quarant'anni di attività: per l'occasione la formazione guidata da Mike Ness - che debuttò discograficamente nel 1983 con l'album "Mommy's Little Monster" ma attiva già dal 1978 - ospiterà sul proprio palco una serie di ospiti speciali che - al momento - include Joan Jett con i Blackhearts, i Distillers, i Kills, Frank Turner, gli Eagles of Death Metal, i Black Lips, Plague Vendor e Bully and Mannequin Pussy.

"Siete tutti invitati", ha commentato al proposito Ness: "Abbiamo scelto alcune delle nostre band preferite per uno show spettacolare. Non avremmo potuto farlo senza i nostri fan, quindi grazie".

Secondo quanto riferito dall'edizione statunitense di Billboard lo scorso mese di marzo, i Social Distortion sarebbero al lavoro su un nuovo album di inediti in studio - il primo da “Hard Times and Nursery Rhymes” del 2011 - la cui pubblicazione sarà affidata alla Epitaph Records, etichetta fondata nel 1980 dal chitarrista dei Bad Religion Brett Gurewitz.